Nye tider og ny bank på en helt ny måde - er digital og giver 4% rente

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 26. august 2019 kl. 23:26Der kommer også i handlen med penge nye aktører og dermed ny tiltrængt konkurrence. Et 4 år gammelt iværksætterfirma med navnet Lunar Way og hjemsted i den jyske hovedstad Århus har netop fået banklicens. Efter et årelangt samarbejde med finanstilsynet for at opfylde betingelserne. Den nye bank (som er meget mere end en bank) er digital og appellerer derfor ikke mindst til de yngre og dem, som har tradition for at benytte telefoner og computere til en stor del af deres dispositioner. Både med hensyn til økonomi, og når de iøvrigt handler. Også dem, der vil have lidt renter af deres penge, er der appel til, idet den nye bank tilbyder 4% - hvis man flytter sin NemKonto dertil.Det kan anbefales at studere den nye bank nærmere på www.lunarway.com - der kommer tusindvis af nye kunder til hver måned, og der er langt over 100.000 allerede.