Flygtning død ved havvindmøller - forsøgte at svømme til England

Mandag 26. august 2019 kl. 21:34En krank skæbne er overgået en irakisk flygtning i 40 års alderen. Han blev i dag fundet død i en hav-vindmøllepark ud for den belgiske kyst. At dømme efter mandens udstyr havde han forsøgt at svømme over havet (den engelske kanal) til England. Efter at være blevet afvist i Tyskland.Flygtningen var derefter taget til Frankrig for at svømme over ved den korteste afstand til England. Manden blev fundet med hjemmelavet udstyr, der skulle holde ham flydende.