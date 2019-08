Ung kvinde blev likvideret på åben gade - men hvorfor?

Mandag 26. august 2019 kl. 19:20Det var rent mord. En tilrettelagt likvidering, da en 30-årig kvinde i formiddag blev skudt og dræbt på gaden i den svenske Øresund-by Malmø. Gerningmanden gik direkte hen til kvinden og affyrede en pistol i hovedet på hende. Hun blev efterfølgende erklæret død.Kvinden var ude at spadsere med faren til hendes lille barn, som hun havde ved sig. Manden med pistolen forsvandt i en bil, som senere blev fundet udbrændt.Politiet efterforsker nu mordet ud fra 2 teorier. Dels i forbindelse med, at barnets far har en kriminel fortid, og dels at kvinden for nogle år siden var vidne i en mordsag.