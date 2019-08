Speedwaykører i brutalt styrt - kvæstet bragt på sygehus

Søndag 25. august 2019 kl. 23:10Den 42-årig danske speedwaykører Nicki Pedersen er kvæstet blevet bragt på sygehus i Polen. Hvor han under et løb kom ud for et brutalt styrt og brækkede en hånd, flere ribben og pådrog sig andre slemme knubs. Styrtet var forårsaget af kollision med den australske kører Jack Holder.Nicki Pedersen er såvel 3-dobbelt individuel verdenmester som 3-dobbelt vinder af hold-VM.