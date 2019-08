Mand på motorcykel dræbt mod landbrugvogn fyldt med korn

Søndag 25. august 2019 kl. 22:09En ikke nærmere identificeret 43-årig mand på motorcykel blev til aften dræbt ved en voldsom ulykke på en lokal vej ved nordsjællandske Frederikssund. Motorcyklisten kørte øjensynligt med meget høj fart direkte ind i en landbrugvogn fyldt med korn. Det hele gik så hurtigt, at manden ved traktorens rat slet ikke nåede at reagere.De enorme kræfter ved ulykken førte til, at motorcyklisten blev dræbt på stedet. Redningindsats var nytteløs.