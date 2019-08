e-cigaret ryger død - flere hundrede rygere syge

Søndag 25. august 2019 kl. 13:48Der er intensivt fokus på e-cigaret rygningen i USA. Hvor det første dødfald blandt e-cigaret rygere er konstateret. Uden at man endnu har afgørende dokumentation for (bi)virkningerne ved rygningen. Flere hundrede er desuden alvorligt lungesyge, og symptomerne er identiske.Forskningen accelleres derfor nu i forsøg på at finde årsag-virkning forhold i forbindelse med e-cigaret rygningen og især de væsker, der anvendes.