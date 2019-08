Fodgængere kvæstet (den ene alvorligt) af vanvittig bilkørsel

Søndag 25. august 2019 kl. 08:215 mænd er anholdt, men om de kan stilles til ansvar for vanvittig bilkørsel i centrum af København i aftes er endnu uvist. En større bil drønede gennem hovedstaden og kvæstede 2 fodgængere, den ene alvorligt. Det var henholdsvis en norsk mand og en svensk mand, der begge var på visit.Den ene mand blev påført adskillige knoglebrud og iøvrigt slemt tilredt uden dog at blive bragt i livfare. Den anden mand kunne "nøjes" med at få sin fod kørt over, han er udskrevet fra sygehus til morgen. Flere andre nåede at springe tilside, da bilen kom drønende.