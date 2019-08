Vild forvirring om fly-aflysninger på grund af dage med strejker

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 24. august 2019 kl. 18:43Kunderne i det engelske luftfartselskab British Airways (BA) er ramt af vild forvirring om aflysning af fly på grund af dage med strejker i den kommende måned. Flyselskabets piloter har varslet strejker indtil videre 9., 10. og 27. september, og BA er allerede igang med at informere sine kunder - men nogle modstridende.Flere flypassagerer melder således om, at de har modtaget info om, at deres fly er aflyst, men ved efterfølgende henvendelse til BA fået den modsatte oplysning. Det skaber stor forvirring hos både kunder og ansatte i flyselskabet.