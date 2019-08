Motorvejen over Fyn helt lukket på grund af væltet lastbil

Lørdag 24. august 2019 kl. 11:04Den er gruelig gal på motorvej E20 over Fyn. Anhængeren til en lastbil med dieselolie væltede i morgenstunden ved vestfynske Middelfart og lukkede for al trafik. Der er regulært trafikkaos, selvom der nu kan køres forsigtigt i den ene retning, men motorvejen flyder i dieselolie, som har opløst dele af vejbelægningen. Det vil tage tid at få ryddet op.Endnu er der ingen sikker tidhorisont for, hvornår trafikken igen kan forløbe normalt.