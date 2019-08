Hærchef kørt ud på et sidespor - reelt fyret efter sag om fusk

Fredag 23. august 2019 kl. 23:08Den danske hærkommando får ny chef ved månedskiftet. Hvor generalmajor Michael Lollesgaard, der senest var udstationeret som chef for FNs politiske mission i Yemen, snupper tjansen. Dermed er den hidtidige chef Hans-Christian Mathiesen kørt ud på et sidespor. Reelt fyret fra dette chefjob.Mathiesen har siden oktober i fjor været fritaget for tjeneste som følge af en sag om fusk. Auditørkorpset undersøger mulig tjenestemisbrug og pligtforsømmelse. En sag bl.a. om den nu tidligere hærchefs begunstigelse af sin kone og dermed sig selv økonomisk. Hvornår undersøgelserne i sagen kan ventes afsluttet er ikke oplyst.