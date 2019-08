Fodgænger kørt ned og dræbt

Fredag 23. august 2019 kl. 13:04En ikke nærmere identificeret mand blev i nat kørt ned og dræbt på en lokal vej i et naturområde ved nordvestjyske Frøslev. De foreløbige antagelser om ulykken lyder, at føreren af varebilen, som påkørte manden, ikke opdagede, at manden befandt sig til fods på vejen, på grund af en modkørende lastbil.Ifølge politiets foreløbige undersøgelser befandt den dræbte mand sig ude på vejen, og varebilens fører havde med nærlys ingen chance for at undgå den skæbnesvangre ulykke.