Direktør stopper - er ikke mere det rene lutter lagkage

Fredag 23. august 2019 kl. 12:37Det blev til ganske kort tid på posten som direktør, men 4 år i bestyrelsen i Lagkagehuset A/S for Jesper Roholm Friis, der stopper øjeblikkeligt. Virksomheden havde i 2018 trods markant stigende omsætning et dundrende underskud på 41 millioner kr. Den ejes i dag af selskaber i henholdsvis Luxembourg og Jersey. Også direktør Jesper Friis bor i udlandet (London).Lagkagehuset blev grundlagt i 1991 med en enkelt butik i København. Bagermesteren fandt sig efterfølgende en kompagnon i sydjyske Haderslev, hvorefter opbygningen af den virksomhed, der kendes i dag, tog sin begyndelse i 2008. Den er nu kapitalfond ejet og består af over 100 forretninger, hovedparten i Danmark og nogle få i USA og England.