Giraffer skal beskyttes - er i fare for at blive udryddet

Fredag 23. august 2019 kl. 05:52Naturens barske forhold som eksempelvis tørke og ulovlig jagt på dyrene har bragt giraffer i fare for udryddelse. Derfor skal det unikke dyr nu beskyttes, lyder det fra deltagerne i en world wildlife konference i Geneve i Schweiz. Antallet af giraffer i Afrika er skrumpet med 40% over de sidste 30 år.Antallet af giraffer i den enorme afrikanske verdendel anslås i dag til 100.000 - bemærkelsesværdigt er der ikke blandt konferencens deltagere fra netop Afrika 100% opbakning til forslaget om at beskytte dyret mod udryddelse - endnu. Man er halvvejs i konferencens forløb nu.