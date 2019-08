63 passagerer kom ikke langt - SAS fly nødlandet i Malmø

Torsdag 22. august 2019 kl. 23:04Endnu er man ikke klar over, hvad årsagen var til røgudvikling i et SAS fly fra København til den polske hovedstad Warszawa sent i aften. Flyet måtte vende om og nødlande i Malmø, så de 63 passagerer kom ikke langt. Hvornår de kommer videre til deres destination, er der ingen informationer om.Passagererne er ved at blive tjekket, og indtil videre er ingen bragt på sygehus.