Havvindmøllepark indviet - kan lave elektricitet til 425.000 husstande

Torsdag 22. august 2019 kl. 16:3149 vindmøller placeret 25 km fra den vestjyske kyst er nu klar til at producere elektricitet til 425.000 husstande. I dag blev havvindmølleparken Horns Rev 3 indviet. Danmarks største af slagsen. Den har været undervejs i 7 år siden et bredt flertal i Folketinget besluttede den store og betydningfulde investering i alternativ og naturlig energi. Placeringen (billedet) er nærmere specificeret i Nordsøen ud for Esbjerg og de store fritidområder Hvide Sande nord for og kysten ved Rømø syd for. Det er vindmøller, der kan ses med deres højde på 187 meter. Ambitionerne omkring vindenergien er store. At den skal erstatte kul, olie og gas. På den økonomiske side er der til gengæld ikke rigtig skiltet med noget.Hvis man kigger på sin el-regning i dag, er skatter og afgifter meget store beløb - og de blæser jo ikke bort med vinden...