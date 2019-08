Atlet faldt død om under løbe træning - fik hjertestop

Torsdag 22. august 2019 kl. 13:26En 25-årig russisk atlet (Margarita Plavunova) er død. Hun faldt livløs om under løbe træning. Efterfølgende konstaterede man, at hun havde fået hjertestop øjensynligt som følge af en ikke opdaget hjertefejl. Alle forsøg på at redde hendes liv var forgæves, selvom der hurtigt kom hjælp tilstede.Margarita Plavunova var uddannet indenfor idræt, ernærede sig desuden som model og var mester i hækkeløb.