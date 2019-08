8-årig blev køresyg - sad selv ved bilrattet på motorvej!

Torsdag 22. august 2019 kl. 08:36Endnu et tilfælde, hvor virkeligheden overgår fantasien - nemlig en 8-årig dreng ved bilrattet på en tysk motorvej i Nordrhein-Westfalen. Hvor han blev mødt af politiet, der ledte efter ham. Han var selv kørt ind til siden og havde sat advarsellysene igang. Fordi han var blevet køresyg!Drengens forældre havde slået alarm og fortalt politiet, at han havde snuppet familiens bil og var smuttet. Politiet mener, han nåede op på hastigheder på over 100 km/t under sin køretør. Der skete ingen ulykker. Drengen er iøvrigt gokart kører.