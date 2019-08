Landets største sparekasse - nordjysk fusion på vej

Onsdag 21. august 2019 kl. 23:08Danmarks største sparekasse har hovedsæde i en lille by (Vrå) mellem nordjyske Hjørring og Brønderslev. Den hedder Vendsyssel Sparekasse og nu ved at fusionere en anden sparekasse ind i varmen for 14. gang over de sidste 18 år. Det er Dronninglund Sparekasse 30-40 km tæt ved den nordjyske østkyst.Fusionen er planlagt og skal forelægges repræsentantskaberne til godkendelse. Derefter er processen formentlig ikke noget problem med hensyn til de efterfølgende myndighed godkendelser.