Bank evakueret - højttaler havde skylden for mistænksomheden

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 21. august 2019 kl. 22:15Danske Banks afdeling på Store Torv i centrum af østjyske Århus blev i eftermiddag evakueret. Kortvarigt - idet skylden for mistænksomhed omkring en genstand undenfor banken kunne placeres hos en højttaler i en pose. Dramatisk var det, men altså helt uden grund.Denne slags "panik" er af nyere dato. Begyndt efter snakken om terror og angst snart for egen skygge. Hvordan det kan undgås... nej, det er nok ikke muligt til trods for en helt uhæmmet overvågning overalt i Danmark. Det virker ikke! Det gør kun tillid til hinanden.