Bureaukratiet er løbet løbsk - kommune i mega-problemer

Onsdag 21. august 2019 kl. 18:47Syddjurs kommune med hovedbyen Ebeltoft er ved at være en bureaukratisk molbohistorie. Budgettet skrider i år, og man frygter nu at mangle 50 millioner kr. i at få økonomien til at hænge sammen. Det er således løbsk bureaukrati, der giver kommunen mega-problemer.Hvilket ikke er nogen ny situation. Eksempelvis var Syddjurs en af 6 kommuner, som i 2015 fik accept af skattestigning. Lige siden har man tumlet afsted.