Enormt antal naturbrande - storby indhyldet i mørke

Onsdag 21. august 2019 kl. 13:24Det store sydamerikanske land Brasilien har meget at kæmpe med. Også de sæsonbetonede naturbrande, som i år har nået et enormt antal. Satellit optællinger beretter om en stigning på hele 84% det sidste år. Samtidig er det ikke kun i omfang, men også intensitet et stort problem, fordi røgen indhylder beboede områder i mørke.I denne uge ramte den kvælende røg metropolen Sao Paulo, som blev lagt i regulært mørke. Vinden havde bragt røgen til storbyen så langt væk fra som 2.700 km.