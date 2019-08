USA-præsident Donald Trump aflyser sit besøg i Danmark

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 21. august 2019 kl. 08:57Den amerikanske præsident Donald Trump har aflyst sit besøg i Danmark 2.-3. september. Det skulle ellers fortsætte en tradition med USA-præsidenters officielle visit som markering af det hundredårige kulturelle og handelmæssige samarbejde. Trump var inviteret af dronning Margrethe.Aflysningen knyttes sammen med danske politikeres udtalelser omkring, at den amerikanske præsident har luftet interesse for at overtage (købe) Grønland.