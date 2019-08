007 stopper med den 25. James Bond film - "No Time To Die"

Tirsdag 20. august 2019 kl. 22:49Den 3. april næste år får den 25. James Bond film premiere i England. Titlen er netop offentliggjort - "No Time To Die". Den 51-årige engelske skuespiller Daniel Craig vil spille hovedrollen som Agent 007 for 5. gang - og hans sidste. Den øvrige rolleliste bliver også med flere gensyn.Filmen får premiere 8. april i USA, mens der ikke er oplysning om, hvornår den kommer på lærredet i de øvrige lande.