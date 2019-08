Skuespiller død

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 20. august 2019 kl. 21:04Den australske skuespiller Ben Unwin er død 41 år. Han var især kendt for sin rolle i TV-serien "Home and Away", der blev vist i 2 perioder over ialt 7 år. Han sluttede sin karriere som skuespiller og færdiggjorde en juridisk uddannelse for at arbejde hermed i millionbyen Sydney.Ben Unwin blev født i netop Sydney, hvor han også blev fundet død. Omstændighederne ved afslutningen på hans liv er ikke oplyst, men politiet har afvist noget kriminelt.