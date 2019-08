Teleselskabs kunder ramt af nedbrud rundt i hele landet

Tirsdag 20. august 2019 kl. 19:16Der er kaos iblandt kunderne hos teleselskabet Telenor. Som er ramt af nedbrud, der florerer rundt i hele landet. Hvor kunderne ikke kan ringe og/eller benytte sms. Situationen har stået på i over et par timer nu, og der er ingen aktuel melding om, at problemerne står foran en løsning.Telenors folk kæmper med at få rettet fejlen(e) og stabiliseret netværket. Også en række andre teleselskaber, der benytter Telenors netværk, er følgelig ramt af det omfattende nedbrud.