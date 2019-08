Matas går imod strømmen med sine butikker - er en risikabel satsning

Tirsdag 20. august 2019 kl. 11:48De gamle materialister nu samlet i kæden Matas går imod strømmen. Satser hundredvis af millioner kr. på de fysiske butikker, som skal gøres til en oplevelse for kunderne. Det er lige modsat, hvad eksempelvis varehus-kæmpen Ikea gør. I den svenskeejede koncern har man taget bestik af den voldsomt voksende handel via webshop og bremset op med de store butikker. I stedet kommer mindre fysiske butikker, hvori man kombinerer med kundeservice og rådgivning - og webshop. Matas har kastet sig ud i en risikabel satsning, som den allernærmeste tid vil vise resultaterne af. Kæden kæmper med svagt stigende omsætning, men faldende overskud.Derimod havde www.matas.dk det seneste år en omsætningvækst på 50% og den digitale omsætning udgør nu 11% af materialistkædens samlede omsætning.Butiksatsningen er del af et 5-årigt strategisk koncept "Et fornyet Matas". Den vanskeligste del heraf er ambitionen om at skabe omsætningvækst i de fysiske butikker. Spørger man Ikea, synes det helt urealistisk.