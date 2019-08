Endnu en IT-direktør stopper

Tirsdag 20. august 2019 kl. 10:31Kun et par uger efter, at topchefen for den svenskbaserede IT-kæmpe Telia sagde op, lyder den samme melding fra Telia Danmarks direktør Morten Bentzen. Han bliver på posten måneden ud og vil kigge sig om efter nye udfordringer. Han har været direktør i 4 år.Samlet har den afgående direktør beklædt lederposter i Telia (og det daværende Orange) gennem 15 år.