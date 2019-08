Supermarked-røver forsvundet - fik kontanter og cigaretter

Mandag 19. august 2019 kl. 22:23En ung mand, der ved weekendens start aflagde et ubehageligt besøg i et Rema 1000 supermarked i Korsør, er stadig forsvundet. Politiet leder efter ham, fordi han røvede butikken ved at true de ansatte med en kniv. Han fik både kontanter og cigaretter som udbytte.Røveren forsvandt til fods efter aktionen, og hverken eftersøgning med hunde eller observationer gjort af personer på gerningstedet har ført frem til ham.