Den spanske ferieø Gran Canaria står endnu mere i flammer

Mandag 19. august 2019 kl. 11:38Det er kun lidt over 1 uge siden et stort antal indbyggere flygtede fra deres boliger på den spanske ferieø Gran Canaria ud for den afrikanske atlanterhavkyst. Fordi et naturområde på mindst 1.000 hektar stod i flammer. Det er endnu værre nu. I weekenden blev 5.000 evakueret.Fordi en ny naturbrand over 500 hektar brød ud i lørdags. Der er tvivl om, hvorvidt ilden endnu er under kontrol. Fly og 700 brandfolk kæmper mod flammerne.Indtil videre har turistområderne på øen ikke været i farezonen.