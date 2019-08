Slagsmål før fodboldkamp - 3 dræbt og 10 kvæstet

Mandag 19. august 2019 kl. 00:05Det gik voldsomt for sig før en fodboldkamp i mellemamerikanske Honduras i weekenden. Tilhængere af de 2 klubber, som mødtes, kom i regulært og brutalt slagsmål. Der endte med 3 dræbte og 10 kvæstede, hvoraf flere livfarligt. Sådan et temperament har ikke rigtig noget med fodbold at gøre!Også nogle af fodboldspillerne pådrog sig småskrammer. Idet de blev ramt af glasskår fra knuste ruder i forbindelse med stenkast.