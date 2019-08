Advarsel mod "friske" fiskevarer

Søndag 18. august 2019 kl. 19:06En helt igennem ulovlig og uhygiejnisk fiske-virksomhed i Nordborg på sydjyske Als har i dag haft besøg af folk fra fødevarestyrelsen. Der er efterfølgende advaret mod de "friske" fiskevarer, som er solgt på kræmmermarkeder og campingpladser i lokalområdet. Advarslen omfatter bl.a. risiko for listeria bakterier.Tilberedningen af fiskevarer som ål, ørred og fiskefrikadeller har fundet sted under kritisable forhold i alle henseender. Advarslen kan læses på www.foedevarestyrelsen.dk under nyheder.