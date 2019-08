Frygteligt og brutalt blodbad ved bryllupceremoni - 63 dræbt

Søndag 18. august 2019 kl. 10:37En bryllupceremoni i den afghanske hovedstad Kabul blev i aftes omdannet til et frygteligt og brutalt blodbad. Da en selvmord-bomber detonerede sin sprængladning og tog 63 med sig i døden. Dødtallet ventes at stige, idet yderligere mindst 180 blev kvæstet ved den voldsomme eksplosion.Ingen har endnu vedkendt sig ansvaret for aktionen.