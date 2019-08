Mand på fisketur druknet - fundet ved eftersøgning i nat

Søndag 18. august 2019 kl. 10:23En 55-årig mand blev i nat fundet druknet i Ringkøbing fjord i forbindelse med eftersøgning foretaget af redningbåde og helikopter. Han forsvandt i aftes under fiskeri. Da han ikke vendte hjem efter at være taget ud for at tilse sine garn, blev der slået alarm og eftersøgningen iværksat.Fiskeren var sejlet ud fra Hemmet Strand i den sydlige del af fjorden.