Fly nødlandet undervejs fra København til franske Nice

Lørdag 17. august 2019 kl. 18:45Et fly fra det skandinaviske luftfartselskab SAS måtte i middagstunden nødlande undervejs fra København til sydfranske Nice. Flyet havde 146 passagerer ombord. Nødlandingen fandt sted i norditalienske Milano. Årsagen var indikation på brændstof lækage, som følge af hvilken piloterne besluttede at sikkerhedlande.De mange passagerer er indtil videre informeret om, at de vil blive fløjet videre i aften. Omkring et halvt døgn efter afgangen fra København.