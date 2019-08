Igen! - et hus brænder ned

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 17. august 2019 kl. 18:15Brandfolk kæmper med en heftig brand i et hus i landsbyen Pjedsted mellem østjyske Fredericia og Vejle. Ilden har i flere timer haft så godt fat, at huset brænder ned. Beboerne (et ægtepar) var ikke hjemme, da ilden brød ud. Brandårsagen er indtil videre ukendt.Slukningarbejdet har været præget af, at man måtte tage hensyn til tilstedeværelsen af gasflasker.