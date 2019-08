Køb en bolig på din hjemegn og få klingende mønt i kassen

Lørdag 17. august 2019 kl. 15:42Rundt i Europas små lokalsamfund flytter de unge væk, og de gamle bliver tilbage. Det forsøger schweiziske Grossdietwil i den nordlige kanton Lucerne at forandre. Ved at opfordre unge op til 30 år til at købe en bolig på hjemegnen, når de flytter hjemmefra - og betale dem 1.500 schweizerfranc (ca. 10.300 kr. med dagens kurs).Om udsigten til den klingende mønt i kassen hos de unge vil virke efter hensigten vides endnu ikke. Initiativet er kun få uger gammelt.Der kan læses om initiativet og lokalsamfund på www.grossdietwil.ch under overskriften Bonus für junge Dietlerinnen und Dietler, die in Grossdietwil eine Wohnung beziehen.