Par overfaldet, mens de sov i autocamper - manden dræbt

Lørdag 17. august 2019 kl. 11:26Et yngre australsk par blev natten til i går overfaldet, mens de sov i deres autocamper i kystbyen Raglan i det nordlige New Zealand. Den 33-årige mand blev skudt og dræbt, mens det lykkedes kvinden at flygte. En 23-årig mand viste sig efterfølgende at stå bag ugerningen.Han stjal efter overfaldet autocamperen. Den unge mand er blevet fundet og anholdt. Hvorfor han afbrød det unge australske pars rejse i New Zealand så brutalt og brat foreligger ikke oplyst.