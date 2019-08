7.000 unge slår sig løs til fest i københavnske Dyrehaven

Fredag 16. august 2019 kl. 23:48Det går lystigt, men indtil videre ordentligt for sig i Dyrehaven i det nordlige København. Hvor 7.000 unge i aften er samlet til fest. Det er gymnasieelever, der byder de nystartede velkommen til de kommende års "fornøjelser". Nogle få har indtil nu måtte bringes til behandling for indtagelse af for meget alkohol eller andre stimulanser.Sammenlignet med tidligere år er det indtil videre et fornuftigt forløb af festlighederne, lyder en aktuel melding fra politiet.