Buer og pile stjålet fra museum efter brug på vikingetræf

Fredag 16. august 2019 kl. 19:16De kan hverken bruges eller sælges, et antal buer og pile - som i slutningen af sidste måned var rekvisitter til underholdningen ved et traditonelt vikingetræf på Moesgård strand i østjyske Århus. Tyve har brudt aflåste kasser med rekvisitterne op og taget for sig af genstandene.Især tyveriet af svært erstattelige håndlavede pilekogger (en slags tasker) med cedertræpile er en torn i øjet på folkene på Moesgård Museum, i hvis regi det årlige vikindetræf afholdes.