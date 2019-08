Sanger og skuespiller faldt i bus - måtte aflyse koncert i Danmark

Torsdag 15. august 2019 kl. 22:59Den engelsk fødte sanger og skuespiller Kiefer Sutherland (52 år) er faldet i sin tourbus og følgelig aflyst en koncert i Grenå på Djursland i dag. I forbindelse hermed dog bebudet, at han kommer indenfor de næste 2 måneder og altså ikke svigter. Koncerten gives i kulturhuset Pavillonen i den østjyske færgeby.Kulturhuset er hjemsted for massevis af unikke arrangementer - i den kommende tid også besøg af multikunstneren og provoen Erik Clausen (77 år). Det omfattende program kan studeres på www.pavillonen.dk - der måske også kan give andre inspiration til initiativer.