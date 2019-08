Bilist i livfare efter voldsom kollision med lastbil

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 15. august 2019 kl. 20:23En 53-årig mand er i livfare og på operationbordet efter, at han i eftermiddag kolliderede i sin bil med en modkørende lastbil ved Rønde på Djursland. Den umiddelbare forklaring på ulykken er, at manden kørte over i lastbilens vejbane, og den skæbnesvangre kollision var uundgåelig.Der er ikke efterfølgende kommet nogen ny melding fra universitetsygehuset i Århus om mandens tilstand.