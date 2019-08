Ældre i massevis er blevet narret til at give koder og mistet store beløb

Torsdag 15. august 2019 kl. 17:40Større politiaktioner på Sjælland har ført til anholdelser af mindst 12 personer for bedrageri. Hvor ofrene har været ældre, der er blevet franarret deres identifikation koder og adgang til bankkonti. Bedrageriet løber op i meget store beløb. De anholdte har udgjort et netværk af fupmagere, som systematisk har henvendt sig telefonisk til mange ældre, især kvinder. Ofrene er blevet fyldt med opdigtede historier og stresset heraf, hvorfor mange har ladet sig snyde. Der er tilfælde, hvor ældre er blevet franarret hele deres opsparing, som var beregnet til at forsøde deres seniortilværelse. 8 blev anholdt i København og Nordsjælland, mens 4 er blevet anholdt i Næstved og Tåstrup på den københavnske vestegn.De mange bedragerier er foregået indenfor det sidste halve års tid. Udover anholdelserne i dag ventes flere, også af hælere der har stilles konti til rådighed for overførsel af de beløb, bedragerne har tiltusket sig.