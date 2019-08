Det er enormt! - 330.000 fyret i et enkelt lands bilindustri

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 15. august 2019 kl. 12:53Verdens største land målt i befolkning er Indien med 1.300.000.000 indbyggere. Derfor også et enormt marked for alle varer, herunder biler. Når det går nedad, er det derfor også enormt. Som nu hvor bilindustrien i landet er i voldsomt bakgear. Indtil videre er 330.000 ansatte blevet fyret - og flere følger.Bilsalget styrtdykker. I juli faldt det med en trediedel, og det kan hverken fabrikker, underleverandører eller bilforhandlere holde til. Fortsætter den negative tendens, er det værste scenarie lige nu, at 1 million ansatte i bilindustrien vil miste deres arbejde.