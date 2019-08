Mange af 226 fly-passagerer kvæstet under nødlanding

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 15. august 2019 kl. 10:13Et fly med 226 passagerer er nødlandet på en mark udenfor den russiske hovedstad Moskva. Mange er blevet kvæstet, ifølge foreløbige meldinger mindst 23. Herudover foreligger endnu ingen detaljer udover, at flyet fik motorstop umiddelbart efter afgang fra lufthavnen.Det var et fugletræk, der fløj ind i motorerne og fik dem til at stoppe, fremgår det af aktuel info om ulykken.