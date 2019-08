Kvinde bortført og voldtaget af unge mænd - de er fængslet

Onsdag 14. august 2019 kl. 18:202 mænd på 20 år er i dag blevet fængslet for lidt for "lystige aktiviteter" i weekenden. De bortførte en kvinde i København og kørte hende til en landsby nær Køge, hvor hun blev voldtaget. De unge mænd er fængslet 2 uger, som politiet har til at underbygge sigtelserne.Disse omfatter også trusler om at nedbrænde et hus tilhørende kvindens bedstemor, dersom hun efterfølgende henvendte sig til politiet.