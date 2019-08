Hæderkronet virksomhed gør klar til at fyre 80 ansatte

Onsdag 14. august 2019 kl. 11:20Den traditionrige virksomhed jernstøberiet Vald. Birn A/S i vestjyske Holstebro gør klar til at fyre 80 ansatte. En voldsom masseafskedigelse i endnu et hæderkronet, gammelt foretagende. Ordreindgangen har svigtet, så der er ingen anden vej end at reducere arbejdstyrken.Vald. Birn A/S eksporterer størstedelen af sin produktion med Sverige og Tyskland som hovedmarkederne. I de 2 lande kæmpes der med slap økonomi, og det smitter nu af i det vestjyske. Hvor der er chok over meldingen fra den ellers solide arbejdplads.