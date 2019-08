Restparti-outlet er en helt ny type supermarked som åbnes i Næstved

Tirsdag 13. august 2019 kl. 22:39Det er ikke set tidligere, at en supermarked kæde åbner en restparti-outlet butik. Den er på vej i regi af brugsbevægelsen Coop, som åbner den helt nye type supermarked i Næstved den 7. september. Retur- og overskudvarer fra butikkoncernens hovedsæde i Albertslund og fra leverandører kommer til at udgøre sortimentet. Som den ene del af den nye butik, mens den anden del bliver spækket med vin. Der er næppe tvivl om, at Coop med initiativet er på forkant og tager hul på en ny æra i butikhandlen. Som ellers kæmper med den enorme vækst i handel via webshops. Der er eksempler i udlandet endnu mere avanceret en det, der nu plantes for at gro i Næstved.Eksempelvis har 4 unge mænd i sydtyske Stuttgart i lang tid drevet en speciel type café, hvor kunderne betaler efter formåen. Ligesom de kan tage overskudvarer med sig hjem fra helt gratis til selvvalgte priser. Cafeen stortrives, men hvordan det hele økonomisk hænger sammen er endnu lidt uigennemskueligt.