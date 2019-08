Slagen dansk EU-politiker siger stop - hva' me' fremtiden?

Tirsdag 13. august 2019 kl. 21:56Da Folkebevægelsen mod EU fik sig et ordenlig slag over næsen ved valget til Europa-Parlamentet, blev også spidskandidaten og medlem af parlamentet siden 2014 - Rina Ronja Kari (34 år) en slagen politiker. Listen og hun mistede sit enlige mandat. Det har nu fået hende til at sige stop og gøre plads til andre.Når ellers folkebevægelsen finder sine fødder og beslutter sig for fremtiden. For den kender ingen lige nu, hvor der er næsten 5 år til et nyt valg til Europa-Parlamentet.