15-årig pige forsvundet på ferie fundet død i skovområde

Tirsdag 13. august 2019 kl. 19:24En 15-årig irsk pige, der forsvandt i starten af familiens ferie i Malaysia for 9 dage siden er i dag fundet død i et skovområde nogle få kilometer borte. En storstilet eftersøgning har stået på i dagevis og altså båret en tragisk frugt. Det er endnu uoplyst, hvordan pigen er død.Politiet efterforsker hele sagen omkring hendes forsvinden lige indtil i dag. Fordi hun ikke antoges selv at have været i stand til at forlade sit hotel. Hvorvidt forholdene kan knyttes til noget kriminelt er det dog endnu for tidligt at konkludere omkring.