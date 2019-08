Go' morgen! - ældre ægtepar fik besøg af hjemmerøvere

Tirsdag 13. august 2019 kl. 08:05Politiet eftersøger stadig 2 gerningmænd, der natten til i går gennemførte et øjensynligt indbringende hjemmerøveri mod et ægtepar på 84-88 år boende på en ejendom lige udenfor nordjyske Åbybro. Anmeldelsen om det udbudne besøg indløb i morgenstunden.Hjemmerøverne slap afsted med et ukendt beløb i kontanter. De 2 gamle slap fysisk uskadt fra ugerningen.